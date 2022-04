Grave incidente nel pomeriggio di domenica, lungo la provinciale Codognese all’altezza dell’incrocio per Roggione, che ha coinvolto tre giovanissimi: un ragazzo di 21 anni e due ragazzini di 15 e 16. Attorno alle 17.30 una Citroen Saxo è entrata in collisione con una moto e si è ribaltata a bordo strada. La motocicletta invece è finita in un’aiuola spartitraffico perdendo pezzi. Le condizioni di uno dei coinvolti sono apparse subito gravi ai sanitari del 118 intervenuti insieme a due ambulanze ed è stato allertato l’elisoccorso. Il ferito è stato prima sedato quindi trasportato all’ospedale Papa Giovanni 23. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Cremona. I rilievi sono a cura della Polizia stradale di Cremona.

Dalle prime informazioni, potrebbe trattarsi di una mancata precedenza.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

