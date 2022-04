Una barca per vogatrici d’eccezione. Nel pomeriggio di sabato il varo della prima Dragonboat di Cremona, un progetto realizzato grazie a Medea e Ocs Ottagoni Cremona Sport. Le pazienti oncologiche operate di tumore al seno possono cimentarsi previa iscrizione in questa disciplina che fa dell’unione la forza. Presenti il sindaco di Cremona Galimberti, con gli assessori Viola e Zanacchi, anche loro sulla Dragonboat per provare quest’esperienza sotto la guida di alcune istruttrici in arrivo da Milano e Piacenza.

Il servizio di Giovanni Rossi

