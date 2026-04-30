Minaccia con le forbici gli addetti di un supermercato di piazza Lodi: due denunce per tentata rapina

Attimi di forte tensione in un supermercato di Piazza Lodi. Quello che inizialmente sembrava un banale tentativo di taccheggio si è improvvisamente trasformato in una situazione di potenziale pericolo, richiedendo l’intervento immediato dei Carabinieri, nella serata del 28 aprile 2026, intorno alle 21.30. I protagonisti della vicenda sono due uomini di 28 e 31 anni, entrambi pregiudicati e senza fissa dimora. I due sono stati sorpresi dall’addetto antitaccheggio in servizio presso l’esercizio commerciale mentre cercavano di asportare illecitamente alcuni generi alimentari per un valore irrisorio.

Vistosi scoperto, tuttavia, uno dei due ha deciso di reagire in modo aggressivo. Allo scopo di guadagnarsi la fuga, l’uomo ha estratto un paio di forbici lunghe ben 20 centimetri, minacciosamente in direzione dell’addetto alla sicurezza.

Decisivo, a questo punto, è stato il pronto intervento dei militari della Sezione Radiomobile. Giunti rapidamente sul posto, gli operanti hanno gestito la grave situazione con grande prontezza ed efficienza, riuscendo a bloccare in sicurezza i due prevenuti prima che potessero dileguarsi o fare del male a qualcuno. I militari hanno condotto accurate perquisizioni personali, che hanno dato esito positivo nei confronti dell’uomo che aveva impugnato l’arma, portando al rinvenimento e al sequestro delle forbici utilizzate per la minaccia. L’ispezione sul complice ha dato invece esito negativo.

Oltre a garantire l’incolumità dei presenti, la fondamentale e tempestiva attività della Radiomobile ha permesso di recuperare per intero la merce sottratta, restituendola immediatamente agli aventi diritto. Al termine delle procedure di rito e degli accertamenti operati sul posto, vista la dinamica dei fatti, entrambi i soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentata rapina in concorso, mentre per uno dei due è scattata un’ulteriore denuncia per il porto abusivo di oggetti atti ad offendere

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