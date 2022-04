La Torre, Letta “Non abbassare la guardia nella lotta alla mafia”

“Pio La Torre ha cambiato la storia del nostro Paese, ha creato le condizioni per cambiare le normative e riuscire a perseguire la mafia a livello economico. Non dobbiamo abbassare la guardia nella lotta alla mafia”. Queste le parole del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, a Palermo a margine della commemorazione per il quarantesimo anniversario dell’omicidio di Pio La Torre,

