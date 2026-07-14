Ultime News

14 Lug 2026 Caruccio Biondo: “Nè pro né contro a data center. Ma innovazioni non vanno fermate”
14 Lug 2026
Alcaraz, obiettivo Cincinnati: Carlos verso il ritorno in campo dopo l’infortunio
14 Lug 2026 Undicenne lasciato chiuso in auto si sente male per il caldo: denunciata la mamma
14 Lug 2026
Puglia, ‘Valore Acqua’, progetto di rigenerazione per tutelare falda della Murgia﻿
14 Lug 2026
Balogun dopo il caso della squalifica tolta ai Mondiali: “Prima ero felice, poi ho capito…”
Cronaca

Undicenne lasciato chiuso in auto si sente male per il caldo: denunciata la mamma

di Sara Pizzorni

Alla richiesta di aiuto dell'undicenne ha risposto la polizia che lo ha raggiunto nel parcheggio di un supermercato e lo ha fatto uscire dalla macchina

Un'auto della polizia
Fill-1

Leggi anche:

Era chiuso in auto e a causa del caldo torrido di questi giorni si è sentito male. Per fortuna aveva il cellulare con il quale ha potuto chiedere aiuto. E’ successo lunedì mattina: protagonista, un ragazzino di undici anni che è rimasto in macchina per una quarantina di minuti. Non riusciva ad uscire in quanto la mamma, che si era allontanata con l’altro figlio, aveva inserito il blocco delle portiere.

Subito dopo la richiesta di aiuto, la polizia ha raggiunto il parcheggio di un supermercato cittadino e ha trovato il ragazzino che faceva fatica a respirare. Gli agenti delle Volanti lo hanno fatto uscire dal bagagliaio per poi affidarlo alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale.

Per fortuna il ragazzino si è ripreso. Quando è stata rintracciata, la mamma, una marocchina di 54 anni, ha spiegato che si era allontanata con l’altro figlio perchè doveva iscriverlo a scuola e di non essersi resa conto che fosse passato tanto tempo. La donna è stata denunciata a piede libero.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...