Undicenne lasciato chiuso in auto si sente male per il caldo: denunciata la mamma

Era chiuso in auto e a causa del caldo torrido di questi giorni si è sentito male. Per fortuna aveva il cellulare con il quale ha potuto chiedere aiuto. E’ successo lunedì mattina: protagonista, un ragazzino di undici anni che è rimasto in macchina per una quarantina di minuti. Non riusciva ad uscire in quanto la mamma, che si era allontanata con l’altro figlio, aveva inserito il blocco delle portiere.

Subito dopo la richiesta di aiuto, la polizia ha raggiunto il parcheggio di un supermercato cittadino e ha trovato il ragazzino che faceva fatica a respirare. Gli agenti delle Volanti lo hanno fatto uscire dal bagagliaio per poi affidarlo alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale.

Per fortuna il ragazzino si è ripreso. Quando è stata rintracciata, la mamma, una marocchina di 54 anni, ha spiegato che si era allontanata con l’altro figlio perchè doveva iscriverlo a scuola e di non essersi resa conto che fosse passato tanto tempo. La donna è stata denunciata a piede libero.

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