Covid e nuova variante, Ricciardi: “Bill Gates da prendere sul serio”

(Adnkronos) – “Penso che le preoccupazioni di Bill Gates vadano prese in seria considerazione perché basate su fatti obiettivi”. A dirlo Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, raggiunto negli Usa dall’Adnkronos Salute, in merito alle parole del fondatore di Microsoft secondo il quale potremmo non aver ancora visto ancora il peggio della pandemia e che non è esclusa la possibilità di nuove varianti pericolose.