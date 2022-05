Incontro venerdì 13 maggio a Terranova dei Passerini (Lodi) nell’ambito del progetto F.O.R.M.A. (Formazione Opportunità e Risorse per i Migranti in Agricoltura, ndr) che mira a promuovere l’emersione delle condizioni irregolari di lavoro degli stranieri regolarmente presenti sul territorio, impiegati nel settore agricolo.

Al progetto aderisce in qualità di partner anche il Comune di Cremona e già lo scorso 7 aprile in questo ambito la Cooperativa Nazareth e la sua azienda di agricoltura sociale Rigenera avevano organizzato una importante giornata dal titolo “Agricoltura e lavoro dignitoso per tutti” tenutasi negli spazi del Civico81 di via Bonomelli.

L’evento del 13 maggio si aprirà con una tavola rotonda che vedrà a confronto sul tema “Il territorio lodigiano” Le Cascine Riboni, Birrinoteca, L’Officina, L’Alveare che dice sì e GAS-Blod, mentre al pomeriggio il prof. Saverio Senni (esperto in agricoltura sociale dell’Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di DAFNE – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali) condurrà un seminario dal titolo “Etica e Agricoltura”.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Consorzio per la Formazione Professione e per l’Educazione Permanente e con Migrazioni. Per informazioni e prenotazioni è necessario mandare una email all’indirizzo migrazionisrl.lodi@gmail.com.

