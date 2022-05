Gp Miami 2022, prima fila Ferrari: Leclerc pole davanti a Sainz

(Adnkronos) – Charles Leclerc conquista la pole position del Gp di Miami, quinta prova stagionale del mondiale 2022 di F1. Il monegasco della Ferrari gira in 1’28″796 precedendo il compagno di squadra lo spagnolo Carlos Sainz (1’28″986) per una prima fila tutta Rossa. Seconda fila per le Red Bull con l’olandese Max Verstappen (1’28″991) davanti al messicano Sergio Perez (1’29″036).

Quinto posto per il finlandese dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas (1’29″475) che si lascia alle spalle l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’29″625) e il francese dell’Alpha Tauri Pierre Gasly (1’29″690). A completare la top ten l’inglese della McLaren Lando Norris (1’29″750), il giapponese dell’Alpha Tauri Yuki Tsunoda (1’29″932) e il canadese Lance Stroll (1’30″676) con l’Aston Martin.