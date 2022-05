Roma, Saliola (Manageritalia): “Serve promozione e commercializzazione del marchio”

(Adnkronos) – “Se il turismo nazionale dipende molto dal clima, dalla flessibilità dell’offerta e dalla fiducia, il turismo ‘outbound’ dipende sempre dalla capacità di attrazione del sistema Paese, perciò per consolidare i risultati citati non basta sperare nella ripresa complessiva degli investimenti lasciandosi la crisi alle spalle, ma risolvere una serie di nodi che riguardano l’offerta di prodotti turistici e culturali da una parte e la promozione e commercializzazione del marchio Roma dall’altra. Maggior innovazione nelle imprese turistiche e culturali significa metterle in grado di competere con il mercato globale, adottando modelli di business idonei sia a soddisfare le nuove esigenze della domanda sia a garantire il miglioramento continuo dei servizi resi, rendendo più efficace ed efficiente l’attività di impresa”. Così Roberto Saliola, presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, nella sua relazione durante la tavola rotonda ‘Roma la città che reinventa il futuro’, nel corso dell’assemblea dell’associazione territoriale.

“Una mobilità -spiega ancora Saliola- che sappia accogliere i turisti e i pellegrini che graviteranno su Roma nei prossimi anni, rendendo fruibile la città e garantendo standard di qualità e sicurezza: è questa la scommessa che Roma deve vincere, presentando un biglietto da visita (la mobilità in città) adeguato agli eventi che gestirà e in linea con gli standard delle maggiori città europee”.