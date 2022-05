Madison Avenue, quando il design italiano supera i confini

La storia del Made in Italy negli Stati Uniti, attraverso il racconto delle evoluzioni e il design dei negozi italiani di Madison Ave”: a questo tema l’Agenzia Ice di Miami ha dedicato un seminario, coordinato da ICE New York. L’evento ha raccontato come una delle strade dello shopping più famose al mondo, Madison Avenue, abbia avuto negli anni un contributo determinante da parte del design italiano. abr/gtr

