Anche stavolta i cremonesi si sono distinti per la loro voglia di partecipare, di dare un proprio contributo per una causa più grande, prendendo parte numerosi alla 100 Passi Insieme, tradizionale camminata promossa da Medea, l’associazione che da anni si occupa di sostenere l’assistenza dei malati oncologici, promuovendo eventi ed iniziative. Come appunto questa camminata a sostegno di chi vive il percorso oncologico, giunta alla sua 17esima edizione, la prima dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Partito alle 11 da piazza del Comune, il corteo dei partecipanti ha percorso le vie della città, fino a raggiungere Casa Medea, dove i partecipanti hanno potuto pranzare insieme. All’iniziativa, oltre a privati cittadini, hanno partecipato diverse società sportive locali, come Marathon Cremona, Cremona Corre Asd, 3c Compagnia Corridori Cremonesi, us Esperia, Sansebasket, che hanno sostenuto Medea con un allenamento di corsa cittadino.

Nel pomeriggio si svolgerà invece un incontro, sul tema “Alimentazione e attività fisica come prevenzione e cura”, con la partecipazione del nutrizionista Giorgio Calabrese e di Franco Benedini, canoista olimpionico nonché coordinatore sportivo di Ottagoni Cremona Sport. lb

