Hanno frequentato un corso di teatro, uno di cucina e ora stanno sperimentando altre attività nell’azienda agricola a Persico Dosimo dove ha sede Rigenera: sono gli studenti delle scuole medie di Cremona considerati a rischio abbandono scolastico, che partecipano al progetto Cr_Wave avviato nel 2019 dai settori politiche sociali ed educative del Comune di Cremona in sinergia con le Cooperative Cosper e Nazareth. Si configura come una ‘scuola di seconda opportunità’: in alternanza alle lezioni in classe, tre mattine a settimana durante tutto l’anno scolastico gli studenti partecipano a laboratori durante i quali imparano a lavorare insieme, sostenendosi reciprocamente nel percorso all’interno di un ambiente stimolante e sereno. Nell’azienda agricola gli studenti hanno raccolto ortaggi, appreso nozioni su fiori e piante, accettato le sfide lanciate dagli educatori. Oggi è arrivato il momento di scoprire se la bicicletta gira-polenta che hanno ideato e costruito funziona, di certo il momento conviviale è garantito. Il servizio di Federica Priori

