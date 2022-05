Decaro “Sindaci preoccupati, serve stabilità di Governo”

“Come sindaci siamo preoccupati, non entriamo nelle dinamiche e nella normale dialettica dei partiti nazionali e delle forze di maggioranza di governo, però questo è un momento in cui avremmo bisogno di stabilità proprio perché è un momento cruciale: stanno arrivando le prime risorse e dobbiamo cominciare a spendere”. Lo ha detto sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro, nel corso del convegno organizzato in Fiera del Levante da Confcommercio e dedicato al Pnrr e al Mezzogiorno.

