Il 25 maggio, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, nel piazzale della stazione ferroviaria di Cremona, la Polizia di Stato promuoverà, dalle ore 11,00, un’iniziativa di informazione e di sensibilizzazione sul delicato fenomeno, attraverso la distribuzione di materiale divulgativo realizzato dal Servizio Centrale Anticrimine in collaborazione con il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazione.

Verranno distribuiti dei pieghevoli informativi e segnalibri in cui sono illustrate alcune utili notizie sugli Uffici ed i numeri da contattare, ma soprattutto consigli e raccomandazioni indirizzate a chi, giovane o adulto, vive situazioni di disagio o incertezza familiare ed affettiva tanto da volersene allontanare.

Le informazioni riguardano anche i fenomeni di stalking e violenza di genere che spesso sono cause determinanti dell’allontanamento volontario dall’ambiente domestico anche di minori costretti ad assistere a scene di violenza e sofferenza, esponendosi ad evidenti pericoli, e i fenomeni di bullismo e cyberbullismo in cui le generazioni più giovani si trovano ormai sempre più sovente coinvolte.

La Polizia di Stato infatti, con l’Ufficio Minori presente in ogni Questura, si pone come struttura impegnata con professionalità e sensibilità nell’ascolto, nell’informazione e nell’intervento, mentre con la Polizia Postale e delle Comunicazioni fornisce strumenti e risorse all’avanguardia per la tutela dal cyberbullismo e da tutte le altre insidie derivanti dall’uso improprio ed illecito della rete.

