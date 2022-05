“La curva epidemica da Covid-19 in Italia appare nettamente in discesa rispetto alle ultime settimane e l’epidemia è in netto miglioramento”. Lo afferma Anna Teresa Palamara, direttrice del dipartimento Malattie infettive dell’Iss, commentando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento del Covid.

