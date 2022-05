Un grosso incendio, le cui cause sono in corso di accertamenti, è divampato sabato mattina a Cavatigozzi, a bordo della radiale che collega Spinadesco a Cremona. A bordo, come solitamente a quell’ora, gli studenti pronti per recarsi a scuola. Tanta paura tra i presenti ma nessun ferito. Secondo una prima ricostruzione avvenuta in loco, gli studenti hanno prima sentito odore di bruciato e poi hanno avuto conferma dell’incendio in corso da un automobilista che, affiancatosi al mezzo, ha avvisato delle fiamme. Alle 8.30 le squadre dei vigili del fuoco di Cremona sono ancora in loco per capire le cause dell’accaduto e per mettere il mezzo in sicurezza. Gli studenti sono stati subito fatti scendere dalla radiale. Seguono aggiornamenti.

Fotoservizio di Francesco Sessa

