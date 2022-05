Matteo Salvini ha scelto la provincia di Cremona per annunciare che “Attilio Fontana è il candidato della Lega alle regionali”. Il leader della Lega, a Crema per sostenere Maurizio Borghetti a sindaco della città ha usato parole di elogio per Fontana e per il suo operato. “2È un uomo e un politico che merita di essere sostenuto e ha tutto il nostro appoggio” ha detto Salvini, rinnovando la sua fiducia al governatore uscente che al momento però non ha ancora ufficializzato la sua ricandidatura “Il centrodestra sarà unito? Penso proprio di sì” ha risposto Salvini incalzato dalle domande “il merito della ripresa economica lombarda post covid è dell’attività svolta in regione in questi ultimi mesi”.

