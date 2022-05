“Hikikomori, Cyberbullismo e narrativa delle crisi, come non subire la rete strumenti per non perdere delle generazioni”. E’ il tema che verrà trattato martedì 31 maggio alle 17 al teatro Monteverdi di Cremona e promosso dal Sap, Sindacato autonomo di polizia, segreteria di Cremona, in collaborazione con Comune di Cremona e Progetto Europa.

All’incontro, che vedrà gli interventi del sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e di Gianpiero Timpano, segretario nazionale Sap, interverranno l’onorevole Federica Zanella, componente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Tiziana Liguori, dirigente della polizia postale della Lombardia, Barbara Gentili, psicoterapeuta Ucipem Cremona, Benedetta Anselmi, pedagogista, autrice del libro “Conosco te e incontro me”, Elena Ferrari, psicologa Emdr, e Rita Martino Costanza, avvocato, mediatore, psicologa dell’età evolutiva.

A causa del susseguirsi delle crisi, la società è costretta a “subire” un diluvio di informazioni negative. L’incontro multidisciplinare promosso dal Sap intende offrire gli strumenti pratici per prevenire ansie, derive aggressive e comportamenti antisociali.

