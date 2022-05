Il Rotary Club Cremona Monteverdi ha deciso di mantenere anche per il prossimo anno rotariano la collaborazione con l’Alzheimer Caffè, iniziativa di A.I.M.A. Cremona a favore delle persone affette da malattia di Alzheimer e delle loro famiglie e intitolato alla memoria della Presidente Loriana Poli, che ne è stata non solo la fondatrice ma anche l’anima per ben 14 anni. Il Service rotariano a sostegno di Alzheimer Caffè, avviato nel 2018 e confermato da 4 diverse presidenze, è proseguito anche durante l’anno 2021-22 presieduto da Luciano Pozzi, consentendone la riapertura nel mese di gennaio con una “veste” più nuova e più attuale con l’introduzione di terapie non farmacologiche all’avanguardia. La collaborazione con la nuova Coordinatrice, Annalisa Losacco, ha favorito la ricostruzione del vecchio gruppo di lavoro composto da operatori e volontari e la psicologa Alessandra Martelli. Dal mese di gennaio sono stati una dozzina gli ospiti nei tre giorni di apertura del centro, ma già a settembre sono in programma nuove iscrizioni grazie anche alla collaborazione con le realtà territoriali, Cremona Solidale, San Camillo e la Fondazione Germani su tutti, i colloqui saranno avviati a settembre prendendo il via dalle segnalazioni dei medici geriatri. Il Rotary Cremona Monteverdi proseguirà dunque anche per il prossimo anno rotariano, sotto la presidenza di Silvio Sassano, con il service dedicato all’Alzheimer Caffè che chiuderà i battenti per il periodo estivo dal primo luglio a metà settembre.

© Riproduzione riservata