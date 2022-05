Protesta conto l’imminente taglio delle piante (4 tigli sul lato di via Giordano, uno verso via posta Mosa), questa mattina nell’area ex Snum. Le piante saranno tagliate per consentire i lavori all’interno dell’area recintata, a cominciare dal ripristino del baluardo, residuo delle antiche mura. Un’iniziativa di protesta simbolica sulle note del violino suonato da Angela Alessi, per ricordare l’importanza del verde pubblico in una città dall’aria notoriamente inquinata. Presenti tra gli altri Anna Maramotti per Italia Nostra, Pierluigi Rizzi per legambiente, Paola tacchini, attivista di M5S.

Il servizio di Silvia Galli

