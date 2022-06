Prosegue l’iniziativa di incontri nei quartieri organizzati dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.

Domani, sabato 4 giugno, il gazebo sarà al quartiere Po davanti alla chiesa di Cristo Re dalle ore 9 alle ore 13. “Sarà un’occasione di ascolto e di confronto coi residenti”, spiega Luca Grignani, coordinatore cittadino di FdI. “Proseguirà anche la campagna di tesseramento che tanto successo ha avuto sino ad oggi, nonché la raccolta delle firme per le 4 proposte di legge di FdI (Elezione diretta del Presidente della Repubblica; Abolizione dei senatori a vita; Tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione; Supremazia dell’ordinamento italiano).

“Sarà altresì l’occasione per informare i cittadini sui 5 referendum del 12 giugno a proposito dei quali FdI consiglia 3 sì e 2 no: no all’abrogazione della legge Severino; no ai maggiori limiti alla custodia cautelare”.

