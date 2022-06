E’ stata l’energia di Myss Keta a chiudere la tre giorni del Tanta Robba Festival Live in the Park a Porta Mosa. Dopo le esibizioni di Massimo Pericolo e Tananai – con Fedez come spécial guest – è stato dunque il turno della cantante milanese dal volto mascherato che ha scelto Cremona come prima data del proprio tour dopo essere stata al Pride. Nell’occasione, per la prima volta dal vivo, ha presentato gli inediti del nuovo album Club Topperia.

