Diversi interventi dei Vigili del Fuoco a seguito del temporale che ha colpito Cremona e la provincia nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 giugno. Oltre alla grandine, gli interventi si sono concentrati soprattutto su alberi caduti e pericolanti. In particolare si segnalano interventi in via della Vecchia Dogana, in via Trebbia e in via Serio. Non si registrano, al momento, danni ingenti.

