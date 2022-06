Domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23, si vota per i cinque referendum abrogativi in tema di giustizia previsti dall’articolo 75 della Costituzione. In occasione della consultazione referendaria, per agevolare i cittadini, l’Ufficio Elettorale (corso Vittorio Emanuele II, 42) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il rilascio della tessera elettorale, oltre ai consueti orari, venerdì 10 giugno dalle 8.30 alle 18, sabato 11 giugno dalle 8.30 alle 18, e domenica 12 giugno dalle 7 alle 23.

L’Ufficio Anagrafe (via Ala Ponzone, 32) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il solo rilascio delle carte identità per i cittadini che ne abbiano bisogno per recarsi al voto, domenica 12 giugno dalle 7 alle 23.

Anche quest’anno per ridurre i disagi dei residenti ed agevolarli nel loro diritto di esercizio del voto, verrà istituito un servizio di navette gratuite per gli elettori residenti al Migliaro che devono recarsi al seggio in località Boschetto (per gli orari delle navette vedasi scheda allegata).

Il Centro Civico Cascinetto, sede delle sezioni elettorali n. 58 e n. 59, momentaneamente non è idoneo per le operazioni elettorali. Per questo motivo le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Bianca Maria Visconti” con ingresso da via Dritta, 2.

Come disposto dal protocollo di Ats Val Padana, per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori. Al momento dell’accesso al seggio l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso.

L’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione, rispettando la distanza di sicurezza (dovrà sempre indossare la mascherina da togliere solamente nel momento dell’identificazione), prima di ricevere la scheda e la matita si dovrà igienizzare nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore igienizzazione delle mani prima di lasciare il seggio.

GLI ORARI DELLE NAVETTE

