Turchia, Parlamento Ue: “Lontana da valori democratici”

(Adnkronos) –

”La Turchia è sempre più lontana dai valori e dagli standard dell’Unione europea”. E’ quanto scrive il Parlamento europeo nel suo ultimo rapporto, approvato con 448 voti a favore, 67 contrari e 107 astenuti. Nel documento si sottolinea che ”senza progressi chiari e significativi sulle riforme relative all’Ue, il Parlamento non può pensare di riprendere i negoziati di adesione con la Turchia”. Anche perché si è notata una ”regressione deliberata degli standard democratici in Turchia”. Per il deputato Nacho Sanchez Amor che ha illustrato il rapporto, ”la Turchia non ha un problema con la Svezia o con la Finlandia. Ha un problema con la democrazia”.

LA REPLICA DI ANKARA – Il rapporto annuale del Parlamento europeo sulla Turchia contiene “valutazioni parziali e irrealistiche” che Ankara respinge. Lo ha detto il ministero degli Esteri turco, lamentando un “approccio superficiale e privo di visioni” da parte del Parlamento europeo.