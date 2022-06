Aumentano gli infortuni sul lavoro del 27%, in un anno, in provincia di cremona. “La situazione sulla sicurezza è fonte di grande preoccupazione”, ha detto il segretario cisl assel del po Dino Perboni, in un incontro organizzato questa mattina con i delegati sindacali nelle aziende.

Il servizio di Simone Bacchetta

