Premio Strega 2022, niente cinquina ma inedita gara a 7

(Adnkronos) – Niente cinquina ma un’inedita gara a sette per la finale del la LXXVI edizione del Premio Strega. Per la prima volta nella storia del blasonato riconoscimento letterario due titoli sono stati ammessi ex aequo al quinto posto, mentre il settimo in virtù dell’articolo 7 del regolamento di votazione è un libro pubblicato da un editore medio-piccolo.

Sono in gara: Mario Desiati con “Spatriati” (Einaudi) con 244 voti; Claudio Piersanti con “Quel maledetto Vronskij” (Rizzoli) con 178 voti; Marco Amerighi con “Randagi” (Bollati Boringhieri) con 175 voti; Veronica Raimo con “Niente di vero” (Einaudi) con 169 voti; Fabio Bacà con “Nova” (Adelphi) con 168 voti; Alessandra Carati con “E poi saremo salvi! (Mondadori) con 168 voti; Veronica Galletta con “Nina sull’argine” (minimum fax) con 103 voti.

Questi i voti ottenuti dagli altri libri in gara, con lo spoglio che si è tenuto al Teatro Romano di Benevento: Alessandro Bertante, “Mordi e fuggi” (Baldini+Castoldi) 159 voti; Jana Karšaiová, “Divorzio di velluto” (Feltrinelli) 124 voti; Daniela Ranieri, “Stradario aggiornato di tutti i miei baci” (Ponte alle Grazie) 122 voti; Davide Orecchio, “Storia aperta” (Bompiani) 112 voti; Marino Magliani, “Il cannocchiale del tenente Dumont” (L’Orma) 57 voti.

Hanno espresso la propria preferenza 593 tra voti singoli e voti collettivi, su 660 aventi diritto: a quelli dei 400 Amici della domenica si aggiungono 220 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da oltre 30 Istituti italiani di cultura all’estero, 20 lettori forti e 20 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma.

La proclamazione della rosa finale è avvenuta questa sera in diretta streaming dal Teatro Romano di Benevento su RaiPlay. La conduzione della cerimonia è stata affidata a Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, che ha intervistato i 12 candidati al Premio mentre sul palco avveniva in diretta lo spoglio dei voti, al termine del quale Emanuele Trevi, presidente di seggio e vincitore dell’ultima edizione dello Strega con “Due vite” (Neri Pozza), ha proclamato i finalisti.

A giugno gli autori candidati e finalisti alla LXXVI edizione del Premio Strega saranno ospiti di festival e manifestazioni culturali in tutta Italia. L’elezione del vincitore si svolgerà giovedì 7 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma e sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Tre, per la conduzione di Geppi Cucciari.