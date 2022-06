E’ da poco terminata la presentazione del nuovo allenatore della Cremonese, Massimiliano Alvini. Affiancato dal direttore sportivo Simone Giacchetta e dal consulente strategico Ariedo Braida, il tecnico ha parlato della nuova esperienza che lo attende in serie A “come un punto di partenza, non di arrivo. L’obiettivo è di lavorare tutti insieme per la salvezza mantenendo il nostro stile di umiltà, lavoro e sacrificio”.

Servizio di Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata