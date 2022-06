Si è insediata ufficialmente nei giorni scorsi la nuova Commissione Caritas Diocesana, rilanciata per volontà del Vescovo in una particolare occasione: quella del 50° anniversario di fondazione di Caritas Cremonese. Ne fanno parte, oltre naturalmente al Vescovo, Antonio Napolioni, don Massimo Calvi (vicario generale), don Gianpaolo Maccagni (vicario per la Pastorale), don Antonio Mascaretti (economo diocesano), don Pierluigi Codazzi (direttore di Caritas Cremonese), Cristiano Beltrami (vicedirettore Caritas), Alessio Antonioli (operatore del centro d’ascolto), il commercialista Andrea Gamba, la presidente della S. Vincenzo de’ Paoli diocesana Eugenia Rozzi, il diacono Roberto Cavalli (impegnato in cambito caritativo nella Zona 1), Giusy Biaggi (operatrice del mondo delle cooperative sociali), suor Mariagrazia Girola (Suore Asoratrici) e il dottor Alberto Rigolli, medico con alle spalle numerose missioni di servizio professionale nei Paesi più svantaggiati.

Un mix di sacerdoti, consacrati e laici, che presentano competenze, sensibilità ed esperienza nel settore della pastorale. Nella scelta si è tenuto conto della provenienza territoriale, delle diverse vocazioni, religiose e sociali, e della rappresentanza delle realtà del territorio. La finalità principale della Commissione è quella di formare, conoscere le realtà promosse da Caritas e adattarle ai cambiamenti.

