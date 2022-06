Un appuntamento all’insegna della bellezza e del divertimento. È Miss Vespa 2022, rassegna ormai storica di San Bassano, che si è tenuta nella serata di venerdì dopo due anni di stop dettati dalla pandemia. Un paese in festa: l’evento è stato ideato da Linea Antonella, Tehjos corpo e benessere e Giojce abbigliamento in collaborazione con l’amministrazione comunale e il comitato commercianti-imprenditori. Le ragazze sono arrivate a bordo di una vespa (da qui il titolo della manifestazione) grazie al contributo del club Vespa di Castelleone, poi hanno sfilato in abito da giorno, abito da sera e costume da bagno. 17 le ragazze in gara in arrivo da ogni parte della Lombardia: ad aggiudicarsi la vittoria è stata Francesca Dolera, 24 anni, di Castelleone.

Giovanni Rossi

