La tregua dal maltempo è durata solo pochi giorni: è di queste ore una nuova allerta arancione della protezione civile per rischio idrogeologico e idraulico in alcuni settori della Lombardia, tra cui il nostro territorio, oltre a Emilia Romagna e Sardegna, mentre in Veneto l’allerta è rossa. , è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 23 ottobre, allerta rossa per rischio idraulico in Veneto, lungo le sezioni del fiume Po e allerta arancione su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna.

Le nuove precipitazioni potrebbero infatti impattare sul livello dei fiumi, già gonfi per l’ondata di maltempo appena esauritasi. Attualmente il Po è sceso fino allo zero idrometrico, e per questa notte continuerà a scendere, ma le prossime precipitazioni, previste peraltro anche sulla nostra provincia da mercoledì, potrebbero portare ad un nuovo e rapido rialzo. Lo stesso vale per l’Oglio, che a Ostiano nei giorni scorsi ha raggiunto e superato la prima soglia di attenzione.

