Atp Stoccarda 2022, Berrettini in finale

(Adnkronos) – Matteo Berrettini in finale nel torneo ATP di Stoccarda 2022. L’azzurro, al rientro nel circuito dopo lo stop per problemi fisici, in semifinale supera il tedesco Oscar Otte per 7-6 (9-7), 7-6 (7-5). Berrettini, numero 2 del tabellone, capitalizza i 18 ace e conquista l’84% dei punti quando riesce a servire la prima palla. L’azzurro non concede palle break e centra la nona finale della carriera, la quarta sull’erba.