I sapori e i colori d’inizio estate sono protagonisti domani, domenica 12 giugno, al mercato di Campagna Amica, che torna in piazza Stradivari a Cremona, dalle ore 9.00 alle 18.30. Sarà una giornata nel segno “del buono e del bello” che nascono dall’agricoltura cremonese e lombarda. I fiori di stagione, insieme alle piante aromatiche, regaleranno colori e profumi alla piazza. Dai banchi dell’ortofrutta, la “spesa di giugno” racconterà i sapori del mese che apre le porte all’estate.

“Con il mese di giugno arriva ufficialmente l’estate. Campi, orti e frutteti regalano un’ampia scelta di frutti dolci e succosi e di verdure leggere e saporite. Zucchine, melanzane, cetrioli, pomodori sono alcuni degli ortaggi tipici di questo periodo, insieme a carote e zucchine, protagoniste indiscusse delle nostre tavole grazie alla loro versatilità in cucina e alle proprietà benefiche. A giugno si riempie anche il cesto della frutta, con le ciliegie e i primi meloni. Arrivano anche le dolci albicocche, ricche di beta-carotene e amiche della tintarella. Se ne consiglia il consumo a chi soffre di anemia, essendo una preziosa fonte di potassio e di ferro” spiega Coldiretti Cremona, che invita a vivere presso il mercato in piazza Stradivari questo “anticipo d’estate con Campagna Amica”.

Sotto i gazebo gialli degli agricoltori di Coldiretti, i cittadini troveranno tutti i sapori tipici della nostra agricoltura, dal miele alle confetture, e poi pane e prodotti da forno, formaggi e salumi, vino e agri-birra, uova, prodotti a base di lumaca, e altre eccellenze garantite personalmente dagli agricoltori. Dedicati ai più piccoli (ma non solo) ci saranno alcuni “giochi di una volta”, realizzati a mano e in legno.

Per gli agricoltori di Coldiretti Cremona sarà una domenica intensa e significativa, con il cuore della città invaso dalle bandiere gialle. Accanto alla presenza di Campagna Amica è infatti in programma – alle ore 16 nella sala Maffei della Camera di Commercio – la tappa lombarda del Newcap Inform Tour, promossa da Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Lombardia. “Pac 2023/2027: strumenti per una crescita sostenibile dell’agricoltura” è il tema dell’incontro, che vedrà dialogare Coldiretti, Regione Lombardia, Università e giovani imprese.

Si proseguirà con una serata di festa, prevista ai Giardini, organizzata dagli agricoltori under 30 e aperta a tutti i giovani cremonesi, occasione per gustare lo street food contadino e per favorire l’incontro tra la campagna e l’agricoltura. Alle ore 18:30, quando gli agricoltori di Campagna Amica lasceranno come di consueto la piazza Stradivari, con la chiusura del mercato, consegneranno idealmente il “testimone” a Coldiretti Giovani Impresa, in una staffetta del gusto che vedrà la “Festa d’estate” invadere i Giardini di Piazza Roma. Ingredienti della serata con la regia dei giovani della Coldiretti saranno lo street food contadino (con panini e salamelle, birra agricola, agrigelato… a cura delle aziende agricole) e alcune attività, proposte dagli agricoltori, dedicate alla scoperta del mondo contadino.

