Martedi prossimo 14 giugno tecnici comunali e Linea Gestioni faranno il punto sull’esito dell’esperimento lanciato un mese da Corepla, il consorzio che si occupa del ritiro e dell’avvio al riciclo della plastica, per migliorare la qualità della raccolta differenziata cittadina. Il territorio comunale è stato suddiviso in macroaree, ciascuna comprendente più quartieri; quella che avrà inserito nei sacchi gialli meno materiale estraneo alla plastica sarà premiata con un elemento di arredo urbano da posizionare in luoghi pubblici, ad esempio panchina o tavolo da pic nic naturalmente in plastica riciclata.

Nella prima decina di giorni di giugno, il consorzio ha svolto un’analisi a campione sui materiali conferiti in ciascuna macroarea; questo dato verrà comparato con quanto raccolto alla fine di aprile per vedere chi abbia differenziato in maniera più virtuosa.

Il concorso, “Un sacco in Comune”, aveva suscitato più di una perplessità da parte di alcuni rappresentanti di quartieri, visti i tanti dubbi che ancora esistono su quali siano i materiali in plastica da smaltire nell’indifferenziato e quali da differenziare. Il Comune aveva assicurato che ci sarebbero stati incontri informativi nelle varie zone: scopo dell’iniziativa infatti è una maggiore sensibilizzazione su questa importante tematica ambientale, che ha anche ricadute economiche, che solo una corretta differenziazione della plastica garantisce introiti.

© Riproduzione riservata