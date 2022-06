Covid oggi Italia, 22.104 contagi e 60 morti: bollettino 11 giugno

(Adnkronos) – Sono 22.104 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 187.234 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività all’11,8%. Calano le terapie intensive occupate, tre in meno da ieri, e i ricoveri ordinari, 86 in meno da ieri.



LAZIO – Sono 2.942 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 11 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.591 tamponi molecolari e 15.984 antigenici con un tasso di positività al 14,2%. I casi a Roma città sono a quota 1.843. I ricoveri sono stati 452, 18 in meno da ieri, 31 le terapie intensive occupate e 2.010 i guariti nelle ultime 24 ore. Questi i numeri nel dettaglio, nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 657 i nuovi casi. Asl Roma 2: sono 709 i nuovi casi. Asl Roma 3: sono 477 i nuovi casi. Asl Roma 4: sono 124 i nuovi casi. Asl Roma 5: sono 207 i nuovi casi. Asl Roma 6: sono 242 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 526 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Asl di Frosinone: sono 156 i nuovi casi. Asl di Latina: sono 222 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Rieti: sono 43 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl di Viterbo: sono 105 i nuovi casi e 1 decesso.

TOSCANA – Sono 1.177 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 11 giugno. Si registra inoltre un altro morto. 264 i casi confermati con tampone molecolare e 913 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.162.512 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.127.728 (97% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.123 tamponi molecolari e 7.613 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,5% è risultato positivo. Sono invece 1.847 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.658, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 200 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 80 anni.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 1.177 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (9% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 28% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più). Complessivamente, 24.458 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (530 in più rispetto a ieri, più 2,2%). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 200 (15 in meno rispetto a ieri, meno 7%), 13 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri, meno 18,8%).