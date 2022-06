Enrico Ruggeri e la sigaretta, Twitter si accende per Red Ronnie

(Adnkronos) – Una sigaretta accesa davanti al cartello ‘vietato fumare’ e “Enrico Ruggeri” è “sempre punk e ribelle”. Un post di Red Ronnie spedisce Enrico Ruggeri, suo malgrado, tra le tendenze di Twitter. L’hashtag decolla per i commenti ironici e irriverenti all’immagine. “Una volta ho parlato al conducente del bus”, scrive qualcuno. C’è qualche intrepido che spinge la porta su cui c’è scritto tirare, chi fa il bagno dopo pranzo senza aspettare 3 ore, chi beve l’acqua direttamente dalla bottiglia. Alla fine, Ruggeri interviene: “Un tweet palesemente ironico: lui mi sgrida sempre perché fumo, io naturalmente so benissimo che non c’era niente di trasgressivo, si scherzava. Hanno avuto comunque da ridire. Ormai Twitter è una prova di intelligenza, non tutti la superano”, scrive il cantante, che ora trema per l”anatema’ di Dj Aniceto: “Trovo questa foto scandalosa e trasgressiva. Padre Pio punisci Enrico Ruggeri per favore”.