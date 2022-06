Gp Baku e stop Ferrari, Lapo Elkann: “Doloroso”

(Adnkronos) – Vedere il Gp di Baku, con il ritiro dei due ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz, per Lapo Elkann “è molto doloroso”. Questo il commento dell’imprenditore su Twitter, che aggiunge: “E’ ora di tornare a lavorare come all’inizio di campionato. E sempre Forza Ferrari… senza negare che oggi sono molto triste”, la conclusione.

Per Leclerc il ritiro è arrivato al al 21° giro. Il monegasco della Ferrari era al comando della corsa quando si è dovuto fermare per problemi al motore. Al nono giro si era già ritirata anche l’altra Rossa di Carlos Sainz. La macchina dello spagnolo si è infatti fermata alla curva 4 per un problema tecnico.