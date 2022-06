Un animale che somigliava molto a un lupo è stato avvistato a Bonemerse nelle scorse ore da alcuni cittadini, che lo hanno filmato mentre giravano in auto nella zona del paese, nella serata si sabato. A segnalarlo lo stesso cittadino, che dopo una serata con amici, tornando verso casa, in zona Bonemerse – Quattro Strade, ha visto l’animale, che inizialmente era in mezzo alla carreggiata e che poi si è spostato poi verso la strada bassa, entrando in un campo. Naturalmente non vi è certezza di che animale davvero si tratti, ma non sarebbe la prima volta che si verificano questi avvistamenti.

