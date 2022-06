Nuovo record di magra per il fiume Po, il cui livello, nonostante i temporali dei giorni scorsi, ha continuato a scendere, toccando all’idrometro di Cremona il record di -8,09 (ore 12.30), con un andamento previsto ancora in discesa per le prossime ore e senza precipitazioni all’orizzonte.

Ormai da giorni l’Autorità del Fiume Po sta evidenziando la criticità della situazione, che si fa sempre più drammatica. Del resto il problema riguarda tutti i fiumi e torrenti del distretto del Po. Le scarse precipitazioni invernali, sia nevose che di pioggia, hanno protratto quella che era iniziata come una magra invernale che ha visto un progressivo aggravarsi del fenomeno nell’intero bacino idrologico del Po.

D’altro canto le precipitazioni cadute nel mese di maggio, fa sapere l’Autorità, sono state principalmente dovute ad eventi temporaleschi localizzati anche violenti ma non sufficienti a colmare il deficit da inizio anno. In tutto il distretto le piogge sono risultate al di sotto delle medie del mese, l’indice standardizzato delle precipitazioni per il mese di maggio identifica una condizione meteorologica di “siccità moderata” sulle aree a nord del Po.

lb

© Riproduzione riservata