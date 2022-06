Pieno di pubblico per il concerto della cantante Dito nella Piaga, che ha strappato moltissimi applausi nel corso della sua esibizione a Porta Mosa, in chiusura della seconda giornata del Porte Aperte Festival. Ma la terza ed ultima giornata di questa edizione 2022 non è da meno rispetto alle prime due in quanto a incontri ed eventi, tra le presentazioni di libri, i dibattiti, e i reading letterari, che si svolgono tra Palazzo Fodri e Cortile Federico II, i momenti di gioco proposti dall’associazione La Buca del Coboldo sotto i portici di via Baldesio e a porta Mosa. Senza dimenticare la serata finale, con i concerti di Hu e di Giovanni Truppi.

Il servizio di Simone Arrighi

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

