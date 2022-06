La radioterapia è uno strumento indispensabile per la cura dei tumori, gestiti in ambito multidisciplinare. Ogni anno, il reparto di Radioterapia e Medicina Nucleare dell’Asst di Cremona prende in carico circa mille persone, per un totale di 60-70 prestazioni giornaliere. “Si tratta di pazienti oncologici – spiega il primario Sandro Tonoli – che presentano forme tumorali di vario tipo, situate in quasi tutti i distretti corporei. Il tumore alla mammella è tra i più rilevanti, seguito da quelli urologici e polmonari, capo e collo, apparato gastroenterico e ginecologico, sistema nervoso centrale e linfomi”.

Nel corso degli ultimi anni il reparto è stato dotato di nuove apparecchiature, per un investimento complessivo pari a 6 milioni di euro. Tra queste rientrano un acceleratore lineare, nuovi sistemi di calcolo per gli algoritmi della radioterapia e una Tac simulatore multistrato con tecnologia 4D. Quest’ultima è stata acquisita l’anno scorso ed è entrata in funzione nell’ottobre 2021: “Nello specifico – prosegue Tonoli – la Tac ha permesso un salto qualitativo con l’introduzione di sistemi di immobilizzazione, che ci consentono di aumentare il grado di precisione con cui prepariamo i pazienti sottoposti al trattamento radiante”.

Come sottolinea il primario, “La nuova Tac è creata per la radioterapia: ha un sistema di centratura con laser mobili che permettono il corretto posizionamento paziente e l’utilizzo di sistemi di immobilizzazione, grazie al lettino indicizzato e alla maggiore ampiezza del gantry, ossia dell’apertura al centro della Tac. È integrata con un sistema 4D che permette l’analisi del movimento del bersaglio, in particolare se sottoposto a movimenti fisiologici, come i polmoni o gli organi addominali. Ciò consente di stimare esattamente i movimenti del bersaglio tumorale nel tempo, quindi di operare con sicurezza e precisione”.

Come noto, la cura dei tumori esige un approccio multidisciplinare, che può combinare chirurgia e radioterapia sia nelle fasi preoperatorie sia in quelle successive. “La richiesta d’interventi di radioterapia è abbastanza estesa – conclude Tonoli – tuttavia c’è l’impressione che una parte della popolazione non acceda alle prestazioni perché non a conoscenza di questo tipo di trattamento e dei risultati che può portare”.

