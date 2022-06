E’ pari a 7,56% l’affluenza alle urne (aggiornamento ore 12) relativa al referendum in provincia di Cremona: questo il dato diramato dal ministero dell’Interno, che monitora in tempo reale l’andamento delle votazioni. I cittadini sono chiamati a esprimersi sui 5 quesiti presentati dalla Lega e dai Radicali sul tema, ma la vera incognita resta, per il momento, il quorum, indispensabile affinché il voto sia valido. Dalla legge Severino alla custodia cautelare, dalla separazione delle funzioni tra giudici e pm alla partecipazione di avvocati e accademici alle valutazione dei magistrati, alla raccolta di firme per candidarsi al Csm: questi i 5 quesiti in gioco.

Per ora i Comuni in cui si è votato di più sono Torricella del Pizzo (20%), Azzanello (12,31%), Casteldidone (11,42%) e Castelvisconti (11,93%).

Ma in quattro Comuni del territorio sono in corso anche le elezioni comunali: per ora è disponibile solo il dato sull’affluenza a Crema, pari al 23,20%, in crescita rispetto alle elezioni precedenti, quando era al 17,5%. lb

SEGUONO AGGIORNAMENTI

