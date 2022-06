Amministrative, Calenda a Letta: “Argine a destre non è proposta politica”

(Adnkronos) – “Enrico, ‘argine alle destre’ non è una proposta politica. E dopo una legislatura dove tutti si sono alleati con tutti e Salvini ha governato con il tuo alleato Conte, è davvero poco credibile. Questo non è il nostro modo di concepire la politica perché conduce all’ingovernabilità”. Così Carlo Calenda replica ad Enrico Letta via twitter.

“Attorno a noi abbiamo intenzione di costruire coalizioni che non siamo approssimative o aggiustate all’ultimo momento, sulla base dei programmi. Se lo facciamo vincerà la destra”, le parole di Enrico Letta in un video messaggio.

“L’unico argine a evitare la vittoria delle destre è un centrosinistra, un camp progressista attorno al Pd. Noi abbiamo intenzione di assumerci la responsabilità di costruire questa alternativa progressista, democratica e europeista -ha spiegato il segretario del Pd-. Se non è attorno a noi non esisterà. Questo impegno, che le amministrative hanno confermato, credo sia l’impegno principale davanti a noi che porteremo avanti nei prossimi mesi”.