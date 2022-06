Morto a 84 anni Beppe Pericu, sindaco di Genova ai tempi del G8

(Adnkronos) – Morto, a 84 anni, l’ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu. Fu primo cittadino del capoluogo ligure durante il G8 del 2001, guidando la città per due mandati dal 1997 al 2007. “Genova oggi perde un suo storico sindaco, Giuseppe Pericu, avvocato, docente universitario e Presidente dell’Accademia Ligustica. Un uomo che a lungo e fino alla fine si è impegnato per la città. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze e quelle della giunta regionale”, scrive in un tweet il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti.

“Conoscevo bene e stimavo Giuseppe Pericu. Un grande sindaco che ha lasciato il segno a Genova, portandola a diventare capitale europea della cultura e protagonista in Italia e all’estero!, si legge nel tweet di Dario Nardella.