Al Lago del Salto i Mondiali di wakeboard dal 25 luglio, testimonial Raoul Bova

(Adnkronos) – I Wakeboard World Championships si preparano ad affollare le rive del Lago del Salto dal 25 al 30 luglio 2022. L’evento internazionale porta in Italia una settimana di competizioni, con 200 atleti da 30 Paesi e oltre 40mila presenze attese. Sulle acque di questo lago artificiale immerso in un polmone verde, che si prepara a tornare protagonista a quattro anni dall’Europeo, approderanno da tutto il mondo i campioni della disciplina, capaci di spingere il confine di ciò che è possibile sulla tavola, per darsi battaglia nella conquista del titolo iridato.

“Show your r-evolution” è lo slogan dell’edizione 2022: “lo sport è evoluzione, è tecnica, è sacrificio, è socializzazione, ma per vincere servono anche competenze e noi le abbiamo messe in campo tutte per aggiudicarci i mondiali battendo altre nazioni”, affermano Giovanni Malagò, presidente del Coni, e Luciano Serafica, presidente della Fisw (Federazione italiana Sci Nautico Wakeboard e Surfing). Testimonial dell’evento sarà Raoul Bova, tesserato Fisw e appassionato praticante di questo sport.