Canottieri Bissolati fortemente delusa dall’esito della conferenza di servizi convocata per oggi dagli enti che si occupano dell’inquinamento Tamoil, a pochi giorni di distanza dal deposito della causa civile della stessa società canottieri, con contestuale richiesta di bloccare al più presto il flusso di idrocarburi all’esterno.

In una conferenza stampa convocata nel pomeriggio in società, il presidente Maurilio Segalini, insieme al consulente Gianni Porto e agli avvocati Claudio Tampelli e Gian Pietro Gennari hanno riassunto quali sono i motivi che oggi, a 11 anni dalla approvazione della messa in sicurezza operativa dell’area (MISO), continuano a preoccupare la società in quanto quel piano non si sta rivelando idoneo a garantire il confinamento degli idrocarburi nell’interno della ex raffineria, ora divenuta deposito. In particolare – ha spiegato il geologo Porto – quel piano di messa in sicurezza si basava su presupposti smentiti dalle successive analisi dei terreni e dalla sentenza penale di condanna della Tamoil.

Solo per citare le ultime analisi: l’accertamento tecnico preventivo del settembre 2020; e la verifica effettuata dagli enti il 25 marzo di quest’anno sui piezometri installati dalla Bissolati nei pressi della piscina da 50 metri.

Le analisi effettuate il 13 giugno hanno rivelato la presenza di surnatante nei piezometri 2, 4 e PE 17/18, addirittura 65 cm di idrocarburi nel primo caso, “la conferma dell’attuale e continuo passaggio del surnatante dall’area Tamoil all’area della Bissolati”, ha spiegato Porto. Ma c’è di più, ossia il ritrovamento di kerosene: “L’analisi sulla datazione del prodotto rinvenuto nei piezometri 2 e 3, ha rivelato la presenza di prodotto di età inferiore ai 10 anni e, in particolare per il kerosene, di 5 anni. E’ stato lo stesso ingegner Garavaglia in conferenza dei servizi a precisare che dopo la chiusura delle attività di raffinazione nel 2011, non era più stato stoccato kerosene fino al 2019, quando per esigenze di stoccaggio nazionali, è stata riavviata questa attività”.

Dunque la dimostrazione, secondo la società, della necessità di arrivare una volta per tutte all’individuazione dell’origine delle fuoriuscite e di bloccarle immediatamente, unificando, dal punto di vista amministrativo, le due procedure previste dagli accordi iniziali che differenziano le aree esterne da quelle interne al deposito: per le prime è prevista la messa in sicurezza; per le seconde la bonifica.

Durante la Conferenza dei Servizi – hanno spiegato Segalini e i legali che lo stanno affiancando – la società petrolifera ha presentato due proposte: avviare una indagine integrativa, e la disponibilità ad estrarre il surnatante dai piezometri della canottieri. Proposte che vengono giudicate come “inadeguate e dilatorie, oltre che ulteriormente gravose per la proprietà Bissolati”, insufficienti a garantire l’obiettivo della società, ossia ripulire completamente il terreno dagli idrocarburi.

Molto amareggiato il presidente della Bissolati Segalini nei confronti: “Noi oggi siamo intervenuti come parte lesa alla conferenza di servizio. Abbiamo detto che è inutile che Tamoil continui a presentare progettini per togliere il surnatante dai nostri piezometri, tra l’altro quelli che abbiamo collocato a nostre spese. E’ come asciugare il pavimento di un bagno con uno straccio. Qui gli enti si devono impegnare nel trovare la fonte dell’inquinamento. Tutti i presupposti del 2011 non vanno più bene. Bisogna intervenire prima che si procuri un problema sanitario. trovo banale limitarsi a dire che non attualmente non esiste un problema sanitario: per fortuna che non esiste, ma dobbiamo evitare che resti così anche per il futuro. Che gli enti voltino la faccia da un altra parte parte dimostra che noi siamo abbandonati a noi stessi”.

I consulenti hanno poi svolto un prelievo in diretta dal piezometro 4, che ha rivelato ulteriormente la presenza del surnatante a oltre 10 metri di profondità. Ad assistere anche Giovanna Perrotta di Legambiente: “La datazione del kerosene di cui veniamo a conoscenza oggi è un ulteriore elemento che ci preoccupa. Il piano di ripristino per i terreni della Bissolati non ha mai funzionati, bisogna assolutamente accertare la fonte e la priorità fermare inquinamento. Il problema non è della Bissolati ma della città di Cremona”. Annunciata anche una prossima diffida (la seconda) da parte dei legali milanesi dell’associazione ambientalista che stanno seguendo il caso. gbiagi

