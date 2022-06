La Juvi Ferraroni Cremona trionfa 56-47 in Gara 4 contro San Miniato e guadagna la promozione in A2. In un PalaRadi gremito e incandescente la zampata al risultato arriva dal capitano Vacchelli e da Bona con 13 e 11 punti, a nulla servono i 18 di Lorenzetti.

In avvio e per tutta la durata del primo quarto Juvi e San Miniato giocano in perfetto equilibrio: pochi canestri e i gigliati con uno 0/3 dall’arco sono costretti ad inseguire di fronte alla caparbietà toscana. Coach Crotti cambia spesso i suoi esterni e a fare la differenza è Gobbato, per l’Etrusca 6 punti su 14 di Mastrangelo e tanta difesa corale su i cambi e sotto canestro. Dopo i primi 10 minuti di orologio ad essere avanti sono però i toscani con un punteggio che recita 10-14.

Continua a leggere su CremonaSport

Lorenzo Scaratti

