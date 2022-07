Finisce con un rotondo 8-0 la prima uscita stagionale della Cremonese che al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” piega il Falco Albino, compagine di Promozione. Al di là del valore dell’avversario, quella scesa in campo dopo una settimana di lavoro è già una formazione che sta già assimilando ampiamente i principi di Massimiliano Alvini.

I grigiorossi, schierati con un 3-4-1-2, hanno messo in campo tanta intensità, con un pressing intenso sin sulla linea di fondo avversaria. Già apprezzabili anche gli smarcamenti e le combinazioni centrali per poi allargare il gioco sugli esterni. Alcune soluzioni sulle catene laterali sono apparse già riconoscibili, così come la volontà di portare – in modo coordinato e non casuale – tanti uomini in area e di attaccare gli spazi seguendo l’azione, a prescindere dalla posizione di partenza.

La gara in sé è stata messa subito in discesa grazie al gol di Di Carmine dopo 3’, il primo di un poker di marcature messe a segno dall’attaccante toscano. In rete anche Baez e i nuovi acquisti Tenkorang e Milanese. Nella ripresa, quando la Cremonese non è più riuscita a giocare con la medesima qualità ed intensità vista nella prima frazione e dopo la girandola di cambi che hanno stravolto completamente la formazione, il sigillo di Strizzolo.

Cremonese-Falco Albino 8-0

RETI: 3’, 20’ (rig.), 39’, 44’ Di Carmine, 11’ Baez, 24’ Tenkorang, 29’ Milanese, 72’ Strizzolo.

CREMONESE 1 tempo (3-4-1-2): Radu; Ravanelli, Bianchetti, Vasquez; Baez, Tenkorang, Castagnetti, Valeri; Milanese; Buonaiuto, Di Carmine.

CREMONESE 2 tempo (3-4-1-2): Sarr; Ndiaye, Acella, Vasquez (57’ Politic); Sernicola, Bartolomei, Nardi, Frey; Valzania; Zanimacchia, Strizzolo. A disposizione: Ciezkowski. All. Alvini.

FALCO ALBINO (4-2-3-1): Fumagalli (46’ Persico), Viganò (46’ Bonassoli), Ruggeri (46’ G. Vanoncini), Bahmd (57’ Arcuri), Caccia (46’ Alberti); Gestra (46’ Pelliccioli), R. Vanoncini; Crippa (46’ Cortinovis), Bellina /57’ Gamba), Andreoni (46’ Maffioletti, 83’ Poma); Bentoglio (46’ Puccia). All. Vedovati.

ARBITRO: Vailati di Crema. Assistenti: Farina di Brescia, Riganò di Chiari.

