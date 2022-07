L’apertura della nuova sede del Tramvai è alle porte: l’inaugurazione del nuovo locale di Cremona è prevista per mercoledì 13 luglio, con birra gratis (anche se i titolari stanno ancora ragionando su iniziative promozionali per l’apertura).

Il ristorante pub specializzato nei galletti alla brace aprirà tra qualche giorno lasciando il piano terra del condominio all’inizio di via Eridano per trasferirsi nel piazzale della Tamoil, un’area decisamente più ampia con giardino e numerosi posti all’esterno. Spazioso anche l’interno con una capienza di circa 200 coperti.

L’attuale Tramvai non verrà smantellato, è infatti prevista l’apertura di un nuovo ristorante con menù diversificato, ma al momento il progetto è ancora in “work in progress”.

Il Tramvai ha cambiato la posizione ma non il menù, e neanche il personale del Pub. Con la nuova apertura non sono previste assunzioni, utilizzeranno il personale già presente. Il ristorante sarà aperto 7 giorni su 7, con servizio da asporto.

L’arrivo del Tramvai nel piazzale della Tamoil, conferma l’attrattività delle vie a forte scorrimento, un punto strategico per le attività di ristorazione.

