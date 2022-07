Esperti riuniti questa mattina a Crema per cercare di far luce sul caso di Mauro Pamiro, il 44enne musicista e professore di informatica al liceo Galilei di Crema trovato cadavere, il 29 giugno del 2020, in un cantiere edile in via Don Primo Mazzolari. Lo scorso gennaio il gip Giulia Masci non aveva accolto la richiesta di archiviazione del pm Davide Rocco e aveva ordinato nuove indagini, così come chiesto da Franco e Marisa Pamiro, i genitori di Mauro, che tramite i loro legali, gli avvocati Antonino Andronico e Gian Luigi Tizzoni, si erano opposti alla richiesta di chiudere il caso.

Questa mattina, dopo il ritrovo al Commissariato di Crema, i tecnici della Scientifica si sono recati in via Biondini, l’abitazione di Pamiro e della moglie Debora Stella, per portare la macchina della coppia, una Citroen C3 grigia, parcheggiata davanti alla casa, nel garage del Commissariato per sottoporla all’esame del Luminol per rilevare eventuali tracce di sangue. Poi toccherà all’abitazione.

Al caso stanno lavorando il biologo Pasquale Linarello, perito del giudice insieme a Oscar Ghizzoni, specializzato nei settori di tossicologia, esplosivi, infiammabili, balistica, dattiloscopia, il consulente della procura Roberto Giuffrida, responsabile della polizia scientifica di Milano, gli esperti nominati dagli avvocati Andronico e Tizzoni: Luciano Garofano, biologo, e Marzio Capra, genetista, e per l’avvocato Mario Palmieri, legale della moglie di Pamiro, lei indagata come atto dovuto con l’ipotesi di accusa di omicidio, l’esperto Andrea Piccinini, responsabile del laboratorio di genetica forense dell’istituto di medicina legale di Milano.

Per gli inquirenti, Mauro, ripreso da una telecamera mentre da solo si avviava scalzo verso il cantiere si sarebbe arrampicato sull’impalcatura per poi cadere. O suicidio o incidente. Tesi a cui non credono i genitori del prof, Franco e Marisa. Davanti al Commissariato di Crema, il papà di Mauro mostra una fotografia del cadavere di suo figlio, in particolare della testa, leggermente reclinata sulla destra. In mezzo alla fronte il grumo di sangue. Il fatto che la testa fosse reclinata è un particolare importante, per il padre. “Il sangue è simmetrico, cioè è uguale da una parte e dall’altra. Quando Mauro è morto era in posizione dritta, altrimenti il sangue sarebbe colato a destra, quindi significa che era in una posizione diversa da quella trovata. Vuol dire che è stato trasportato nel cantiere quando il sangue era già coagulato. Il frammento di tegola, invece, avrebbe provocato un cuneo, non un foro” (QUI l’intervista completa).

Lo scorso primo giugno, nel laboratorio di Milano del biologo Linarello, erano stati effettuati i prelievi sul frammento di tegola trovato accanto alla testa della vittima e sul quale c’era del sangue, mentre oggi a Crema si effettua l’esame del Luminol nell’appartamento e nell’auto di Pamiro e della moglie Debora per rilevare eventuali tracce di sangue.

Il gip Masci ha anche ordinato di compiere approfondimenti su Debora Stella, in particolare sulle dichiarazioni che la donna aveva rilasciato agli inquirenti in un primo momento, poi ritrattate. Per questo sono state richieste le registrazioni dell’interrogatorio alla quale la Stella era stata sottoposta in Commissariato a Crema dopo il ritrovamento del corpo del marito.

Il 7 ottobre è fissato l’incidente probatorio in cui saranno resi noti tutti i risultati.

Sara Pizzorni

